Coronavirus: Mehr als 1.000 Tote in Deutschland

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Deutschland ist am heutigen Donnerstag auf über 1.000 gestiegen.

Laut einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur sind bis zum Abend mindestens 1.001 Menschen gestorben, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren. 24 Stunden zuvor lag die Zahl der Toten bei 856.

Die Zahl der Infektionen stieg innerhalb eines Tages von rund 72.600 auf 79.400. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige Bundesländer ihre Zahlen auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Die meisten Fälle und Toten wurden in Bayern (19.100 bzw. 277) und Nordrhein-Westfalen (17.600 bzw. 202) verbucht. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 146,5 die meisten Infektionen. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

In anderen europäischen Ländern steigen die Todeszahlen deutlich schneller: In Spanien starben Behördenangaben vom Donnerstag zufolge 950 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl liege nun bei mehr als 10.000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

In französischen Krankenhäusern starben insgesamt mehr als 4.500 Menschen, das sind 471 mehr als noch am Vortag, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Donnerstagabend. Italien hat mehr als 760 Tote innerhalb eines Tages im Zuge der Corona-Pandemie vermeldet und zählt mittlerweile 13.915 Tote.

In Österreich waren am Donnerstagabend über 11.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Stand 9.30 Uhr starben 158 Personen in Österreich mit dem Virus im Körper. Die meisten nachgewiesenen Infektionsfälle überhaupt gibt es in den USA – mehr als 234.000 waren es am Donnerstagabend. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Gesamtzahl der Infektionen weltweit lag mit 998.047 nur noch knapp unter der Millionenmarke.