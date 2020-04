Coronavirus: Mehrere Tonnen Schutzausrüstung nach OÖ eingeflogen

Eine Boeing 777 der Austrian Airlines mit mehreren Tonnen Schutzausrüstung an Bord ist am Sonntag am Flughafen Linz-Hörsching gelandet.

Die 1,6 Mio. Untersuchungshandschuhe, 500.000 FFP2-Masken und eine Million OP-Masken sollen u.a. in den oö. Spitälern zum Einsatz kommen. Am Montag wird eine zweite Maschine mit ähnlichen Produkten im selben Umfang an Bord in Linz ankommen.

Die Fracht, die aus Shanghai eingeflogen worden ist, ist ausschließlich für Oberösterreich bestimmt. Sie wurde nach der Landung auf Lkw verladen und in ein Zentrallager gebracht, von wo aus die Verteilung an Krankenhäuser und andere Bedarfsträger erfolgt.

Er sei froh über die Großlieferung, so LH Thomas Stelzer (ÖVP), betonte aber, Europa dürfe „diesen wichtigen Markt den asiatischen Ländern nicht alleine überlassen“, hier müsse man sich „nach der Krise besser aufstellen“.

Oberösterreichs Unternehmen hätten das nötige Rüstzeug dafür, ist Stelzer überzeugt. Das würden sie aktuell unter Beweis stellen, indem viele Firmen die Produktion auf medizinische Schutzausrüstung umgestellt haben.