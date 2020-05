Coronavirus: Montenegro erklärte Virus für besiegt

Montenegro hat am Montag das Coronavirus für besiegt erklärt. Sein Land sei der letzte Staat Europas gewesen, in welchem ein Coronavirus-Fall registriert worden sei und das erste Land, in dem das Virus besiegt wurde, teilte Gesundheitsminister Kenan Hrapovic in einer Aussendung mit.

68 Tage nach der Registrierung eines ersten Krankheitsfalls wurden im Adriastaat am Sonntag keine Infizierten mehr verzeichnet. Getestet wurden 140 Personen.

Auch gab es keine Kranken mehr. Laut Amtsangaben wurden in Montenegro insgesamt 324 Krankheitsfälle notiert. Neun Personen sind der Krankheit erlegen, 315 sind unterdessen wieder gesund.