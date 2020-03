Coronavirus: Neues Justiz-Gesetzespaket

Türkis-Grün bringt am Donnerstag einen Initiativantrag im Parlament ein, mit dem u.a. der Fristenlauf in Verwaltungsverfahren, bei Gericht und vor dem Verfassungs- (VfGH) und Verwaltungsgerichtshof (VwGH) unterbrochen werden soll.

Die Regierung soll auch im Umlaufverfahren Beschlüsse treffen können. Vorgesehen ist, die Zustimmung des Parlaments vorausgesetzt, dass die gesetzlichen Fristen ab Inkrafttreten bis 30. April unterbrochen sind und mit 1. Mai neu zu laufen beginnen.

Das betrifft sämtliche Verwaltungsstrafverfahren, aber auch Asylverfahren, wo im Falle von Negativbescheiden der Fristenlauf für Rechtsmittel vorerst ausgesetzt wird.

Im Insolvenzrecht will die Regierung zur Entlastung von Unternehmen eine „Insolvenzbremse“ einführen.

Insolvenzantrag später

Derzeit ist der Unternehmer verpflichtet, längstens innerhalb von 60 Tagen ein Insolvenzverfahren einzuleiten. Diese Frist soll auf 120 Tage erstreckt werden, um vor allem Ein-Personen- und Kleinunternehmen die Möglichkeit zu geben, in der Corona-Krise nicht gleich in die Knie gehen zu müssen.

„Der Staat, die Verwaltung, die Regierung müssen funktionieren. Auch in Krisenzeiten“, betonte Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).

Im Bereich der Strafgerichtsbarkeit werden Haftverhandlungen und Vernehmungen durch Staatsanwälte bereits per Videoschaltung in die Justizanstalten abgewickelt. Das soll zusehends auch auf Hauptverhandlungen ausgeweitet werden, so Justizministerin Alma Zadic. Nicht dringend erforderliche Verhandlungen werden verlegt, der Antritt von Strafen kann aufgeschoben werden.