Coronavirus: Nvidia ruft Gamer zu Hilfe auf

Der US-amerikanische Grafikkartenhersteller NVidia hat Computerspieler aufgerufen, bei der Erforschung des Coronavirus zu helfen.

„Gamer, lasst uns die GPUs zum Laufen bringen“, erklärte NVidia auf Twitter. GPUs (Graphics Processing Units) sind Teil der Computerhardware.

PC-Spieler haben sehr leistungsstarke Grafikarten, die mit dem Programm „Folding@Home“ komplexe Rechenaufgaben lösen können.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.

Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!

Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020