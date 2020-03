Coronavirus: Olympia-Verschiebung trifft Japans Wirtschaft hart

Letztlich hat mit der Olympia-Verschiebung aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Vernunft gesiegt, wie Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Dienstag betonte.

Die zuletzt stark kritisierte Hinhaltetaktik des Internationale Olympische Komitees (IOC) und von Japan hatte in erster Linie finanzielle Gründe. Vor allem die japanische Wirtschaft trifft die Verlegung hart.

„Laut unseren Prognosen hätten 34 Millionen Touristen heuer Japan besuchen sollen, aber das ist nun nicht mehr möglich“, sagte Takayuki Miyajima, der leitende Ökonom am Mizuho Forschungsinstitut. Durch die Coronakrise stehen jetzt bereits die Hotels im Land der aufgehenden Sonne größtenteils leer, obwohl das Frühjahr traditionell die wichtigste Jahreszeit für den Tourismus ist, weil ausländische Gäste den heißen Sommer eher meiden.

Diesen Faktor gilt es auch bei der Olympia-Verschiebung – das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat vorerst keinen Termin festgelegt, sondern nur die Verlegung um maximal ein Jahr kommuniziert – zu berücksichtigen. Dazu kommt, dass viele kleinere Unternehmen, die vom Tourismus abhängig sind, jetzt schon durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie von ihrer Existenz bedroht sind.

Besonders hart hat es das Osaka Corona Hotel im Westen Japans getroffen. „Wir leiden nun natürlich extrem unter unserem Namen“, gestand Kohei Fujii, der Finanzdirektor des Hotels. Nach dem Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 2020 wurden in ganz Japan enorme Summen in die Tourismus-Branche investiert. „Wir haben jetzt eine absurd hohe Zahl von Hotelzimmern auf dem Markt“, berichtete Fujii und meinte mit Blick auf die Olympia-Verschiebung und Coronakrise: „Ich glaube, es wird viele Unternehmen geben, die das nicht überleben.“

Seit Shinzo Abe 2012 wieder das Amt des Premierministers in Japan übernommen hatte, verfolgte er einen ehrgeizigen Plan für den Tourismus-Sektor, der mittlerweile knapp fünf Millionen Menschen beschäftigt und rund fünf Prozent an der Gesamtwirtschaftsleistung erreicht: 40 Millionen ausländische Besucher im Olympia-Jahr 2020 und 60 Millionen 2030 lautete die Zielsetzung. Im Vorjahr zählte Japan bereits 31 Millionen Touristen, die während ihrer Aufenthalte umgerechnet knapp 41 Milliarden Euro ausgaben.

Doch schon im Februar dieses Jahres brachen die Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der rasanten Verbreitung des Coronavirus gleich um 60 Prozent ein. Und nach der Olympia-Verschiebung sprechen Wirtschaftsanalysten nun endgültig von einem Katastrophenjahr für den japanischen Tourismus-Sektor.

Ein Blick an die Börse in Tokio bestätigt dies: Bis Dienstag verloren „Real Estate Investment Trusts“, die sich vor allem auf Hotelvermögen konzentrieren, in diesem Jahr bereits rund 60 Prozent. Experten erwarten durch die Olympia-Verschiebung nun noch höhere Verluste. Dazu kommt die Ungewissheit, dass niemand weiß, wie lange die Corona-Krise dauern wird.

Wie prekär die Situation für die japanische Wirtschaft ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass selbst ein Unternehmen wie Tokyo Gas als wichtigster Anbieter von Erdgas in Japan seinen Sponsorvertrag mit den Olympischen Spielen 2020 überdenkt. „Wir haben noch keine Antwort darauf, ob wir weiter Sponsor sein werden oder nicht“, sagte dazu Firmenboss Takashi Uchida am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.