Coronavirus – Pompeji und Geburtskirche in Bethlehem wieder geöffnet

Mit der Geburtskirche in Bethlehem und der antiken Stadt Pompeji in Süditalien haben zwei große Touristenattraktionen nach mehr als zweimonatiger Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie wieder geöffnet.

Die Geburtskirche in Bethlehem im von Israel besetzten Westjordanland gilt als Geburtsort von Jesus Christus gilt. Sie war Anfang März geschlossen worden.

Die Überreste der römischen Stadt Pompeji blieben durch einen Ausbruch des Vulkans Vesuv vor knapp 2000 Jahren beeindruckend gut erhalten. Pompeji ist nach dem Colosseum in Rom die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Italien und zog im vergangenen Jahr fast vier Millionen Besucher an. Wegen der Corona-Pandemie dürfen ausländische Touristen aber erst im Juni wieder nach Italien einreisen.

Um den Tourismus wieder anzukurbeln, sprach sich Italiens Außenminister Luigi Di Maio für gemeinsame europäische Grenzöffnungen am 15. Juni aus. Für den Tourismus könne dieses Datum damit zu einer Art „europäischem D-Day“ werden, sagte Di Maio im Fernsehsender Rai 1. „Wir müssen das retten, was vom Sommer zu retten ist, um unseren Unternehmern zu helfen.“