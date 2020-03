Coronavirus: Schwarzenegger erneut mit Esel und Pony

Zur Aufheiterung in der Corona-Krise hat Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) im Internet eine weitere Alltagsszene mit seinen tierischen Mitbewohnern, Zwergpony Whiskey und Esel Lulu, geteilt.

Auf Twitter postete Kaliforniens früherer Gouverneur am Freitag ein Video mit der Beschreibung: „Nach meinem Heim-Workout, Kraft tanken mit Whiskey und Lulu.“

Der kurze Clip zeigt ihn beim Essen, während sich abwechselnd die Schnauzen von Esel und Pony auf den Tisch schieben, um von seinem Teller zu stibitzen. Bereitwillig überlässt „Arnie“ ihnen etwas Salat.

After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu. pic.twitter.com/keXGJye6MK

— Arnold (@Schwarzenegger) March 20, 2020