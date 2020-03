Coronavirus: Schwarzenegger wirbt fürs Zuhausebleiben

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat seine Fans dazu ermuntert, während der Coronavirus-Pandemie die eigenen vier Wände nicht zu verlassen.

„Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten“, schrieb der Schauspieler am Montag auf Twitter und sandte eine optimistische Botschaft: „Wir werden das gemeinsam durchstehen.“

Unter dem Tweet verlinkte Schwarzenegger ein Video von sich, einem Zwergpony und einem Esel, um zu zeigen, dass er mit gutem Beispiel vorangeht.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020