Coronavirus: Schweiz will „koordinierte Lockerungen“ an Grenzen

Es ist laut der Schweizer Regierung noch unklar, wann die Grenze zu Italien wieder offen ist. „Das Ziel sind koordinierte Lockerungen“, sagte Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration (SEM).

Die italienische Regierung hat in den vergangenen Tagen durchblicken lassen, dass sie in der ersten Juni-Woche das Ein- und Ausreiseregime lockern will. Ob die Schweiz da mitzieht, ist offen. Es sei aber „denkbar, dass Schweizer Anfang Juni wieder nach Italien reisen dürfen“, sagte Bach am Montag vor Medienvertretern.

Es gelte aber, die Grenzkantone mit einzubeziehen. Die Schweiz sei grundsätzlich autonom, die Grenze zu Italien zu öffnen.



Ob mit der Grenzöffnung Begleitmaßnahmen in Kraft träten, ist ebenfalls noch nicht entschieden, wie Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sagte. Eine zweiwöchige Quarantäne wäre aus seiner Sicht ein „zu drastisches Mittel“.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich ab Mitte Juni wieder geöffnet werden sollen. Über die Details will die Regierung (Bundesrat) in den nächsten Wochen informieren.