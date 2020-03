Das Land Tirol greift in Sachen Coronavirus zum ersten Mal zu einer drastischen Maßnahme, was den Wintertourismus betrifft: Ab Samstag ist der Skibetrieb im Wintersportort Ischgl für zwei Wochen untersagt, erklärte LH Günther Platter Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Es handle sich um eine „einschneidende Maßnahme“, so Platter.