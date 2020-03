Coronavirus: Türkei meldet ersten Toten

Die Türkei hat den ersten Toten durch die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.

Zugleich habe sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf 98 mehr als verdoppelt, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstag mit.

Bei dem Toten handle es sich um einen 89-Jährigen, der sich bei jemandem angesteckt habe, der mit China in Kontakt gestanden habe.



In der Türkei ist ebenso wie in vielen anderen Ländern das öffentliche Leben wegen der Coronaviruskrise bereits stark eingeschränkt worden. Auch sollten 3.614 türkische Staatsangehörige, die aus mehreren europäischen Ländern in die Heimat geflogen werden, in eine vierzehntägige Quarantäne geschickt werden.