Coronavirus: Ungarns Regierung ordnete Schließung aller Schulen an

In Ungarn werden ab Montag im Kampf gegen das Coronavirus alle Schulen geschlossen. Das verkündete der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban am Freitagabend auf der Facebook-Seite der Regierung.

Nur Lehrer und Direktoren werden sich in den Schulen aufhalten und einen digitalen Unterricht fortsetzen.

Diese Ankündigung kam überraschend, da Orban am Freitagvormittag eine solche Maßnahme noch ausschloss. Inzwischen hatten jedoch alle Parlamentsfraktionen einheitlich auf die Schließung der Schulen gedrängt.

Ungarns Regierung hatte am Mittwoch die außerordentliche Rechtsordnung und Gefahrenlage angeordnet. In dem Sinne wurde bereist ein allgemeines Besuchsverbotes für Universitäten verhängt, so dass nur noch ein Fernunterricht erfolgen kann.