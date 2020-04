Coronavirus – UNO-Chef warnte vor „Epidemie der Falschnachrichten“

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat Anbieter sozialer Medien zum stärkeren Kampf gegen Falschnachrichten in der Corona-Krise aufgefordert.

Die Plattformen müssten mehr tun, um „Hass und schädliche Behauptungen über Covid-19“ an der Wurzel zu packen, sagte Guterres in einer am Dienstag veröffentlichten Video-Botschaft.

Wilde Verschwörungstheorien infizierten das Internet, die „Epidemie der Falschnachrichten“ verbreite sich viral und stigmatisiere Menschen und Gruppen.

Die Welt müsse auch gegen diese Krankheit gemeinsam vorgehen. „Die Impfung ist Vertrauen. Zuerst in die Wissenschaft.“