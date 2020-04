Die USA sind nun vor Italien das Land mit den meisten Corona-Todesfällen weltweit.

Wie die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität am Samstag mitteilte, starben in den USA mindestens 18.860 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

In Italien starben nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP mindestens 18.849 Infizierte.