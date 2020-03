Coronavirus: Zahl der gestorbenen Ärzte in Frankreich stieg auf drei

Im Nordosten Frankreichs sind zwei weitere Ärzte nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

In Mülhausen im Elsass starb ein 66-jähriger Gynäkologe an den Folgen von Covid-19, wie die dortige Klinik am Montag mitteilte.

Der Arzt praktizierte demnach seit 35 Jahren in dem Krankenhaus. Den Angaben zufolge hatte er sich bei einer Patientin angesteckt.

In Sankt Avold im Departement Moselle starb ein 60 Jahre alter Allgemeinmediziner in der dortigen Klinik, wie der örtliche Bürgermeister mitteilte. Demnach war der Arzt am Donnerstag mit Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden und starb dort am Samstag. Unklar war zunächst, ob er nach seiner Ansteckung Kontakt zu Patienten hatte.

Damit stieg die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Mediziner in Frankreich auf drei, nachdem der französische Gesundheitsminister Olivier Veran am Sonntag den Tod eines 67-jährigen Arztes aus Compiegne im Département Oise bekanntgegeben hatte.

Die Region Grand Est an der Grenze zu Deutschland ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Am Wochenende verschärfte sich die Situation nochmals. Die Krankenhäuser in Colmar und Mülhausen sind vollkommen überlastet.