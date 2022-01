Countdown für Impfauffrischung

Mit 1. Februar ändert sich die Gültigkeitsdauer der Impfnachweise, der Countdown für die Auffrischung läuft, so Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Das heißt, die erste Impfserie (2 Impfungen oder Genesung + 1 Impfung) ist nur noch 180 Tage, das Impfzertifikat der Booster-Impfung (3 Impfungen oder Genesung + 2 Impfungen) weiterhin 270 Tage gültig.

Die Mindestdauer von 120 Tagen zwischen zweiter und dritter Dosis wurde vom Bund per Verordnung festgelegt und fachlich vom Nationalen Impfgremium empfohlen. Die Impfzertifikate werden anhand der Einträge in den E-Impfpass automatisch generiert und können von den Gesundheitsbehörden nicht mehr verändert werden. Für die Einreise nach Österreich sind andere Impfnachweise weiterhin 270 Tage gültig. „Experten empfehlen die Auffrischungsimpfung, um in Anbetracht der Omikron-Variante so gut wie möglich geschützt zu sein“, so Haberlander. Bei annähernd 70.000 Oberösterreichern sei die dritte Impfung fällig, um den Grünen Pass nicht zu verlieren, bei knapp 5000 Personen sei die Vollimmunisierung bereits abgelaufen. Das Angebot sich im Zuge der Corona-Impfung auch gegen die Influenza immunisieren zu lassen, haben indes 500 Personen genutzt.