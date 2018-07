Countdown zur Fischer-Show im Happel-Stadion läuft

In gut einer Woche, am 11. Juli, gastiert Helene Fischer im Wiener Ernst Happel Stadion. 65 Trucks, fünf Nightliner, 1500 Tonnen Material, mehr als 1000 Quadratmeter LED-Fläche, eine in zwei Etagen gebaute Bühne mit Flächen von jeweils 1100 Quadratmetern, 75 Kilometer Kabel, 750 Lampen, 110 Personen Showcrew, 200 kg Konfetti, 500 kg Pyro, 35 Nebelmaschinen, eine Stromversorgung, die jener einer Kleinstadt entspricht — das Aufgebot bei einer Helene-Fischer-Show ist wirklich enorm. Dennoch geht die nur 1,58 m große deutsche Sängerin ganz und gar nicht unter.

Die Vollblut-Entertainerin setzt bei ihren spektakulären Auftritten nicht nur stimmlich Maßstäbe. Beim Tourstart in Leipzig begeisterte sie 40.000 Fans in Jeans-Overknees, Jeans-Hotpants, mit Strassbustier und Schulterfransen. Eigene Hits wie „Phänomen“, „Flieger“ und „Fehlerfrei“ rissen die Besucher von den Sitzen. Im Unterschied zur „Live“-Arenatour im vergangenen Herbst und Winter verzichtet Fischer auf Akrobatik und Stunts. Diesmal taucht sie per Flatscreens am Meeresgrund oder räkelt sich am Strand.

Entspannung mit Yoga

Es ist nach der erfolgreichen „Farbenspiel“-Tour 2014/2015 das zweite Mal, dass Fischer Fußballstadien füllt. Nach dem Stopp am 11. Juli im Happel-Stadion folgen die Nachholtermine der Arena-Tournee, während der sie im Winter krank wurde. Am 11. (Ersatz für 13. Februar) und 12. September (Ersatz für 14. Februar) holt sie die Shows in der Wiener Stadthalle nach.

In jeder freien Minute ist natürlich Erholung angesagt: „Um abzuspannen mach‘ ich gerne Yoga oder gehe joggen“, erzählte Helene Fischer. Die beiden Tourneen zum aktuellen Album „Helene Fischer“ werden am Ende mehr als 1,2 Millionen Konzertbesucher gesehen haben — noch mehr als ihren bisherigen Bestseller, genannt die „Farbenspiel“-Tournee.