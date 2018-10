Crystal Palace beendete Siegesserie von Arsenal

Die Siegesserie von Arsenal ist am Sonntag gerissen. Nach zuletzt bewerbübergreifend elf Siegen mussten sich die Gunners in der englischen Fußball-Premier-League im Londoner Derby bei Crystal Palace mit einem 2:2 begnügen. Kapitän Luka Milivojevic erzielte jeweils per Elfmeter die Treffer der Gastgeber (45.+3, 82.), für Arsenal trafen Granit Xhaka (51.) und Pierre-Emerick Aubameyang (56.).

Chelsea (24 Punkte) fertigte Burnley mit 4:0 ab, ist auch nach zehn Runden noch ungeschlagen und verbesserte sich zumindest bis Montag auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Tabellenführer Liverpool (26). Hinter Meister Manchester City (23), der am Montag bei Tottenham gastiert, folgt Arsenal (22) auf Rang vier.