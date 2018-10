CSU nach Debakel um Einheit bemüht

Nach der für ihre Verhältnisse desaströsen Landtagswahl in Bayern ist die CSU um Einheit bemüht. Der CSU-Vorstand stellte sich am Montag ungeachtet des Absturzes auf 37,2 Prozent (minus 10,5) einstimmig hinter Ministerpräsident Markus Söder und nominierte ihn für dieses Amt auch in der neuen Legislaturperiode.

Die Spitze der CSU-Landesgruppe im Bundestag warnte vor „personellen Schnellschüssen“. Die Frage nach der Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer „werden wir in aller Ruhe klären müssen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Müller. Das ist zwar kein starkes Bekenntnis zum in den eigenen Reihen von vielen für das Debakel mitverantwortlich gemachten Bundesinnenminister, aber zumindest vorerst will die CSU einen neuen Krach vermeiden. Seehofer stellte klar, dass er die Doppelspitze mit Söder fortsetzen wolle: „Ich glaube, das hat sich sehr bewährt.“ Er sehe seine Aufgabe auch darin, die CSU auf die Europawahl im Mai und die Kommunalwahl 2020 vorzubereiten. Söder will „die Stabilität, die wir den Wählern versprochen haben, auch persönlich garantieren“.

Grüne Hoffnung geplatzt

Mit welchem Koalitionspartner er diese Stabilität erreichen will, ist auch ziemlich klar: Er strebe eine Koalition mit den Freien Wählern an, werde aber mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD sprechen, sagte Söder. Die Hoffnungen der Grünen, die sich am Sonntag mit 17,5 Prozent der Stimmen mehr als verdoppelt hatten, auf eine Regierungsbeteiligung dürften sich somit zerschlagen haben.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat keine Zweifel an einer schnellen Einigung mit der CSU: „Wir werden am Ende diejenigen sein, mit denen die Regierung zustande kommt“, sagte Aiwanger und deponierte gestern schon Postenwünsche: „Drei Stück an Ministerien werden wohl realistisch sein.“

SPD brach Negativrekord

Noch dicker als das Minus der CSU war jenes der SPD ausgefallen: Mit 9,7 Prozent haben die bayerischen Genossen, die 2013 noch 20,6 Prozent erreicht hatten, das überhaupt schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren. „Das Ergebnis tut unglaublich weh“, sagte SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Es war die erste Landtagswahl unter der neuen SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles. Diese machte für die schweren Verluste die Streitigkeiten in der Berliner Regierung verantwortlich. Nahles steht zunehmend unter dem Druck von Genossen, die die Große Koalition aufkündigen wollen.

Berliner Koalition hofft auf ruhiges Fahrwasser

Nach dem tiefen Fall bei der Landtagswahl in Bayern stehen Union und SPD unter enormem Druck, die Große Koalition in Berlin in ruhiges Fahrwasser zu bekommen. Mit Blick bereits auf die nächste Landtagswahl in nur zwei Wochen in Hessen berieten die Parteiführungen gestern darüber, wie sie Profil gewinnen können.

Vor allem die Wahlkämpfer in Hessen pochten in ihren Parteien auf Geschlossenheit.

Der in Wiesbaden mit den Grünen regierende Ministerpräsident Volker Bouffier bemühte sich um Abgrenzung von der CSU. In Hessen sei die CDU geschlossen und versuche, mit den Grünen konstruktiv zusammenzuarbeiten.

SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel erwartet sich, „dass alle in der SPD jetzt an meiner Seite für den Politikwechsel kämpfen und zeigen, dass die SPD auch anders kann“.

Umfragen zufolge müssen CDU und SPD aber auch in Hessen mit deutlichen Verlusten rechnen. Den Grünen werden Zuwächse prognostiziert. Mit dem Rückenwind aus Bayern könnten sie derart erstarken, dass sich weiter eine schwarz-grüne Mehrheit ausgeht.

Merkel: Vertrauensverlust

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Ursache des Wahlausganges in Bayern im Vertrauensverlust der Wähler. Auch gute Wirtschaftsdaten und Vollbeschäftigung reichten den Menschen nicht, „wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist – und das ist Vertrauen, Vertrauen in die politischen Akteure“, sagte die CDU-Chefin in Berlin, ohne Namen zu nennen.

Nach den Worten von SPD-Chefin Andrea Nahles entscheidet sich das Schicksal der Großen Koalition „in den nächsten Monaten“. „Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt.“ Juso-Chef Kevin Kühnert warnt seine Partei davor, auf Bundesebene so weiterzumachen wie bisher. Er drohte offen mit dem Ende der Koalition: „Entweder wir versuchen noch ein weiteres Mal, die Koalitionspartner zur Vernunft zu bringen. Oder wir gehen.“