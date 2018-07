Cup-Held Otubanjo: Erst geschmäht, dann gefeiert

Von Roland Korntner und Tobias Hörtenhuber

Pflicht souverän erledigt — der LASK startete vor rund 3000 Zuschauern mit einem 3:0-Cup-Auswärtssieg bei WSC Hertha in die neue Saison. Matchwinner mit zwei Toren und einem Assist war Neuzugang Yusuf Otubanjo.

Die passende Antwort

„OTUBANJO: IM RAPIDDRESS POSIEREN? FÜR DIE SCHANDE MUSST DU DAMIT DIE STADION- KLOS POLIEREN“. Mit diesem Spruchband sorgten die LASK-Fans in der Anfangsphase für Aufregung. Ein Social-Media-Post im grünweißen Leibchen stieß den Schwarz-Weißen sichtlich sauer auf. Aber der Angesprochene ließ sich nicht beirren, zahlte seine „Schulden“ in Form von Toren zurück. Erst nutzte der 25-jährige Nigerianer einen Fehler in der Welser Hintermannschaft zur verdienten Führung des überlegenen Bundesligisten (12.), dann sorgte er für die Vorentscheidung (27.). Diesmal wurde der Geschmähte auch von den Fans gefeiert. Das 3:0 von Joao Victor bereitete Otubanjo vor (70.). „Von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr konzentrierter Auftritt“, war Neo-Kapitän Gernot Trauner zufrieden. In der LASK-Abwehr spielte Neuzugang Markus Wostry statt Emanuel Pogatetz.

Matchwinner Efendioglu

Beim 2:1-Sieg von Vorwärts Steyr in Ebreichsdorf (Regionalliga Ost) wurde Yusuf Efendioglu mit zwei Treffern zum Matchwinner. Unrühmlicher Höhepunkt: Nach dem Anschlusstreffer musste die Partie kurz unterbrochen werden, weil einige Steyrer Fans für einen kleinen Tumult auf der Tribüne sorgten.

Bundesligist Admira blamierte sich in Neusiedl mit 0:1. Ex-LASK-Stürmer Rene Gartler erzielte beim 6:0 von St. Pölten bei Maria Saal gleich drei Treffer.