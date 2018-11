Cyber-Aktionen bremsen Weihnachtsgeschäft

Vom Cyber Monday bis zum Black Friday – die Schnäppchenjäger kamen in den vergangenen Tagen voll auf ihre Kosten. Doch bei den Einkäufen wurde oft nicht sich selbst eine Freude gemacht, sondern schon an die Weihnachtsgeschenke gedacht. Das könnte der Handel in der Haupteinkaufszeit vor Weihnachten zu spüren bekommen. So wird erwartet, dass die vergangene Rabattschlacht sowie der Kaufkraftabzug von ausländischen Online-Händlern wie Amazon das Weihnachtsgeschäft heuer etwas niedriger ausfallen lassen wird als 2017 – obwohl der 24. Dezember heuer kein Sonntag ist. Dementsprechend blicke heimische Handel „hoffnungsvoll, aber skeptisch“ auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.