BUCHTIPP: D. Aubert, C. Leblanc: Bald ist mein erster Schultag

Von den meisten kleinen Kindern wird er herbeigesehnt: Der erste Schultag. Wer sein Kind auf dieses große Ereignis vorbereitet, greift gerne zum Buch. Eines unter vielen ist „Bald ist mein erster Schultag“ von Dany Aubert und Catherine Leblanc mit Bildern von Eve Tharlet. In der bekannten Bärenfamilie steht der Schulbeginn für Sohnebär Martin an. Ihm ist aber ganz bang zumute. „Nein! Ich will nicht in die Schule!“, weigert er sich. Seine kleine Bären-Schwester Anna hingegen, möchte gleich hingehen.

Eine Schulbesichtigung, ein Fragespiel, ein ganz neuer Rucksack, erste Schreibversuche auf Papa Bärs Rücken, Freunde, die auch in die Schule gehen — einfühlsam bereiten die Bären-Eltern ihren Sohn vor, nehmen ihm seine Ängste und Sorgen. „,Und wenn ich in der Schule nicht alles kann?’ ,Du gibst Dein Bestes und das zählt.’“ Martin wird immer selbstsicherer und erkennt: „Der Kindergarten ist für die Kleinen und die Schule für die Großen … so wie mich!“

Dany Aubert, Catherine Leblanc: Bald ist mein erster Schultag. Minedition, 32 S., 14,40 Euro