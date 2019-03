Seit etwas mehr als einem Monat gibt es in Oberösterreich die „Steuerungsgruppe für ein gewaltfreies Zusammenleben“, die vor allem eine Aufgabe hat: Es geht um den Gewaltschutz insbesondere im Bereich der Asylwerber. Das in der Landesregierung beschlossene Gewaltschutzkonzept findet in allen 266 Grundversorgungsquartieren Anwendung, in denen derzeit rund 4700 Menschen leben.

Besonders im Fokus: Junge Afghanen. Nach der Tötung einer 16-Jährigen in Steyr durch einen 17-jährigen Afghanen im Vorjahr hatte dazu auch der Landessicherheitsrat getagt und gefolgert, dass es für Afghanen einen eigenen Integrations- und Sicherheitsschwerpunkt geben solle.

Dazu gehört auch die Beobachtung der Kriminalstatistik — und die weist für 2018 in Bezug auf Afghanen interessante Details aus. Im Vergleich zum Jahr 2017 stieg die Zahl tatverdächtiger Afghanen um 7,3 Prozent, damit stellen sie 8,8 aller ausländischer Tatverdächtiger. Und: 86 Prozent der afghanischen Tatverdächtigen waren Asylwerber. Regelrecht explodiert sind Sexualstraftaten: In der Deliktsgruppe „Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“ — so die offizielle Bezeichnung — gab es einen Anstieg um fast 43 Prozent. Das zweitgrößte „Delikt-Wachstum“ gab es in Bezug auf das Suchtmittelgesetz, hier stieg die Zahl der Tatverdächtigen um fast 26 Prozent. Bemerkenswert: Während es bei den Körperverletzungen eine Rückgang gab, schnellte das Delikt „Raufhandel“ um beinahe 174 Prozent in die Höhe.

Die Schlussfolgerung von Landeshauptmann Thomas Stelzer ist unmissverständlich: „Die Kriminalitätsentwicklung zeigt, dass wir mit manchen Afghanen ernsthafte Probleme haben. Da dürfen wir nichts schönreden oder gar die Augen davor verschließen“, wie er gegenüber dem VOLKSBLATT betont. Für den Landeshauptmann belegen die für 2018 vorliegenden Zahlen aber auch, „wie wichtig unser neuer Integrations- und Sicherheitsschwerpunkt für Afghanen gemeinsam mit der Polizei ist“. Denn, so Stelzer: „Wir müssen alles daran setzen, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sicher leben können und sich sicher fühlen.“