„Da ist alles dabei, von Schiele bis Klimt und Kokoschka“

Von Mariella Moshammer

Von seiner Seite ist es fix, Ottensheim bekommt ein Kunstmuseum. Der Wiener Kunsthändler Josef Schütz, geboren im benachbarten Walding, hat Großes vor in seiner Heimat, wie er dem VOLSKBLATT berichtet.

Sowohl die Pläne für das alte Amtshaus der Gemeinde Ottensheim als auch die Finanzierung seien fixiert, so Schütz, der zwei Galerien in Wien betreibt. Die Kosten für die Sanierung des bestehenden Gebäudes und für zwei neue Häuser, die entstehen sollen, betragen 2 bis 2,5 Millionen Euro. Schütz, der aus der Baubranche kommt und viel Erfahrung mit historischen Bauten hat, weiß, was auf ihn zukommt.

Belebung der Region

Mit der Gemeinde sei man im Gespräch, auch seitens der Bevölkerung höre er nur Gutes. Einzig eine Bürgerinitiative habe noch Bedenken. „Das Museum wäre eine kulturelle Belebung für die ganze Region“, sagt Schütz.

Das eigentliche Terrain des 65-Jährigen ist die weite Welt, bereits neun große Ausstellungen hat er in China initiiert. Am 27. Februar folgt die nächste Eröffnung im Chongqing Art Museum und noch heuer startet eine Ausstellungsreihe, in der 300 Jahre österreichische Kunst- und Kulturgeschichte in China gezeigt wird. Für die Ausstellung „Ein Jahrhundert Österreichischer Malerei 1860-1960“ als „beste Ausstellung“ wurde Schütz u.a. mit dem Staatspreis der Volksrepublik China für die „Beste Ausstellung“ ausgezeichnet.

Doch Schütz denkt weiter. „Ich bin 65 Jahre und möchte meinen Lebensabend in meiner Heimat verbringen.“ Und für diese Heimat wolle der Kunstliebhaber etwas tun, ein Geschenk werde das Museum. Präsentiert werden Werke aus der Sammlung von Josef Schütz, die rund 600 Werke umfasst. „Da ist alles dabei von Schiele, Klimt, Kokoschka bis zu Egger-Lienz.“ Zusätzlich habe er Zugriff auf rund 1500 Werke seiner Kunden, die ihm als Leihgaben zur Verfügung stehen. „Damit alleine kann ich das Museum 20 Jahre lang bespielen.“ Doch auch Zeitgenössisches von jungen Künstlern soll mit Artist in Residence-Programmen Einzug halten ins geplante Museum, genauso wie Kunst aus China, zu der Schütz einen starken Bezug hat. Im Hof des Gebäudes soll ein chinesischer Garten entstehen, der öffentlich zugänglich ist. „Den können alle Ottensheimer und Touristen nutzen.“

Museum als erster Schritt

Von bis zu 50.000 Besuchern jährlich geht Schütz aus und zählt dabei besonders auf die Rad- und Schiffstouristen. Mit Schifffahrtsbetrieben sei man bereits im Gespräch.

Das Museum in Ottensheim sei als erster Schritt gedacht, der Kunsthändler und Ausstellungsorganisator kann sich auch ein Hotel, Gastronomie, etc. für Ottensheim vorstellen. Interessierte Investoren gebe es bereits.

„Geht alles glatt, können wir im Oktober 2020 eröffnen“, zeigt sich Schütz optimistisch. „Ich freue mich schon richtig darauf. Die 600 Bilder in meiner Sammlung sieht jetzt keiner, im Museum werden sie für alle zugänglich.“