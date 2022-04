Da purzeln die Freudenhormone

Dieser Sommer kann sehr sexy werden: die Hamburger Indie-Rocker Kettcar (10. 6.), Piano-Faszinosum Chilly Gonzales (14. 6.), Reggae-Perle Ziggy Marley (21. 6.) und viele aufregende Nettigkeiten mehr.

Das von Corona erzwungene, auf Dauer den Blick einengende Label „Heimische Künstler“ erweitert der Linzer Posthof endlich wieder über den Tellerrand hinaus. Internationale Performer plus großartige rot-weiß-rote Gewächse geben sich im Sommer ein Stelldichein auf der FrischLuft-Bühne vor dem Kulturhaus, die bis zu 2000 stehenden Menschen Platz bietet (oder 900 Sitzplätze).

Alles Party? Der Posthof keck, läutet den sommerlichen Rambazamba mit einer „Winterreise“ ein. Naked Lunch-Frontmann Oliver Welter und Klangkünstlerin Clara Frühstück interpretieren Schuberts Liederzyklus (26. Mai) neu. Am 27. Mai liest Wolf Haas aus dem neuen Roman „Müll“ – ist schon wieder was passiert, ein Knie im Sperrmüll.

Der Juni startet beschwingt, die lieblichen Schweden von Friska Viljor erzeugen am 2. Juni rockend Endorphinschübe, die Collegas von Kettcar spüren am 10. Juni dem „süßen Duft der Widersprüchlichkeit“ nach. Große und kleine Kinder erfreuen sich am 11. Juni an Mai Cocopelli, sie spielte neue Lieder mit Parov Stelars Band ein.

Weitere Höhepunkte: Meute (16. 6.), Stermann & Grissemann (17. 6.), Hazel Brugger (23. 6.), Kabarettist Benedikt Mittmannsgruber (25. 6.), Cat Power (27. 6.), Steve Vai (29. 6), Thomas Stipsits (1. 7.), Nada Surf (11. 7.), Harry G (26. 7.), Lola Marsh (28. 7.), Madsen (31. 7.), Mono & Nikitaman (5. 8., Buntspecht (25. 8.), Mathea (1. 9.), Roy Bianco & Abbrunzati Boys (2. 9.).

Termine ahoi!pop, Open Air an der Linzer Donaulände: 6. 7. Sido, 9. 7. Wanda, 10. 7. Element Of Crime