Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand Sonntagnachmittag in Rohr im Kremstal in Vollbrand.

Die Besitzer (57, 60), die sich im Wohnzimmer befanden, und erst durch das Eintreffen der Feuerwehren auf das Feuer aufmerksam wurden, blieben wie ihre drei Hunde unverletzt.

100 Florianis von sechs Wehren waren im Einsatz. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Schwer beschädigt wurde bereits am Freitag eine Werkstatt in Bad Goisern, in der mehrere Gasflaschen gelagert waren. Eine davon explodierte.