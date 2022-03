Ein erhitztes Wärmekissen, das die Besitzerin am Balkon eines Einfamilienhauses abgelegt hatte, dürfte in der Nacht auf Montag einen Wohnhausbrand in Freistadt ausgelöst haben.

Die Flammen erfassten rasch den Vollwärmeschutz und den Dachstuhl. Alle fünf Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Drei Feuerwehren brachte den Brand rasch unter Kontrolle, so dass keine benachbarten Gebäude in Gefahr waren, berichtete die Polizei am Montag.