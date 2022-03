Dacia Duster Prestige – Der Preisbrecher

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Für wenig Geld bekommt man mit Dacias Bestseller nicht nur ein genügsames Fortbe-wegungsmittel, beim Duster gibt’s auch alle gängigen Extras gleich mit dazu: Bordcom-puter, Klimaanlage Tempomat, elektrische Fensterheber, Start-Stopp-Automatik sowie einen 8-Zoll-Touchscreen mit Navi und CarPlay für die kabellose Kopplung mit dem Handy.

Sogar ein Parkassistent mit Rückfahrkamera ist inklusive. Zwar ist alles etwas dezenter ausgeführt und nicht auf so gehobenem Niveau wie vielleicht in so mancher Luxuskarosse, aber es funktioniert tadellos – und darauf kommt es letztlich ja an.

Typenschein Dacia Duster Prestige TCE 150 Preis: ab € 20.090,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 22.290,–; einen Duster gibt es ab € 14.990,–

NoVA/Steuer: 7 % / € 691,20 jährlich

Garantie: 3 Jahre oder 100.000 Kilometer, 6 Jahre gegen Durchrostung und 2 Jahre Lackgrantie Technische Daten:

Motor: 4-Zylinder-Turbomotor mit Direkteinspritzung, 1333 ccm, 110 kW/150 PS bei 5250 U/min, max. Drehmoment 250 Nm ab 1700 U/min

Getriebe: 6-Gang-Automatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 199 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,7 s

WLTP-Verbrauch: 6,3 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Ausstoß: 142 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4341/2052/1693 mm

Radstand: 2673 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1304/1778 kg

Kofferraum: 468–1623 Liter

Tank: 50 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/60 R17 auf 17“-Alufelgen Sicherheit:

Regelsysteme: ABS+EBV/ESP/ESC+ASR

Airbags: 5 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 217 mm

Böschungswinkel vorne: 29°

Hinten: 29°

Rampenwinkel: 22°

Der Vierzylinder-Benzinmotor mit Turbolader leistet 150 PS – das verspricht gute Fahr- und auch Beschleunigungswerte für den 1,3 Tonnen schweren Duster. In Verbindung mit der 6-Gang-Automatik lässt sich der Fronttriebler jedenfalls zügig fortbewegen.

Und der Spritverbrauch hält sich mit knapp unter sieben Liter auf 100 Kilometer in Grenzen. Wer Ausflüge ins Gelände plant, bekommt den Duster auch mit Allradantrieb, allerdings nur in Verbindung mit einer 6-Gang-Handschaltung. Im Großstadt-Dschungel findet sich jedoch der Automatik-Duster besser zurecht.

Beim neuen Modelljahrgang gefallen vor allem das moderne Design von Kühlergrill, Frontscheinwerfern – mit LED-Tagfahrlicht – und Heckleuchten. Der Innenraum wurde optisch ebenfalls aufgeputzt und die Bedienelemente sind praktisch und übersichtlich angeordnet. Sogar an 12-Volt-Steckdosen vorne und hinten wurde gedacht, damit man überall seine Geräte aufladen kann.

Zwar sind die angenehm geformten Sitze nicht elektrisch einstellbar, aber das tut man meistens eh nur einmal und belässt es dann dabei. Dafür ist der Fahrersitz sogar höhenverstellbar und auch das Lenkrad lässt sich in der Höhe anpassen.

Die vorderen Stoffsitze lassen sich sogar beheizen, wenngleich der Schalter dafür etwas versteckt seitlich an den Sitzen positioniert ist. Für die Fondpassagiere steht genügend Kniefreiheit zur Verfügung, bei Mehrbedarf müssen halt die Vorderleute etwas mit den Sitzen rutschen, damit lässt sich das ausgleichen.

Die asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank erlaubt wiederum ein individuelles Anpas-sen des Kofferraumvolumens an die jeweiligen Bedürfnisse. Zumeist findet man aber mit dem vorhanden Ladevolumen das Auslangen.

Selbst an der Verarbeitungsqualität lassen sich keine gröberen Mängel feststellen. Das liegt vielleicht an der Zusammenarbeit des rumänischen Automobilherstellers mit dem französischen Renault-Konzern.

Fazit

Alles drin und alles dran – der Dacia Duster ist das ultimative Alltagsauto zum absoluten Bestpreis. Mit diesem üppig ausgestatteten und kompakten SUV wird man letztlich zufrieden sein – und der Duster bringt einen um wirklich wenig Geld zuverlässig ans Ziel.