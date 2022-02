Dacia Spring – Elektrisches Springinkerl

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Hallo Daniel!“

„Hallo Dominik! Wie geht´s?“

„Gut, danke und Dir? Ist ja ein toller Wintertag heute!“

„Danke, ebenfalls blendend, jetzt, da der Frühling hoffentlich naht. Du: Eine Frage. Was ist das für ein Auto. Ist das Deines?“

„Ja Daniel, das ist ein Dacia.“

„Das ist aber nicht der Duster?“

„Nein, das ist der Spring.“

„Spring? Nie gehört! Was ist das für einer?“

„Ein Elektroauto. Das günstigste auf dem Markt, sagt Dacia.“

„Wieso? Wie viel?“

Typenschein Dacia Spring Comfort Plus Preis: ab € 20.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 21.390,-; einen Dacia Spring (Comfort) gibt es ab € 19.390,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 2 Jahre Lackgarantie, 6 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 120.000 km auf den Akku

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: Synchron-Elektromotor, 33 kW/44 PS Maximalleistung bei 3000-8200 U/min, 18,6 kWh/25 PS Dauerleistung max. Drehmoment 125 Nm bei 500-2500 U/min

Getriebe: Eingangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 19,1 s

Leistungsgewicht: 22,05 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 13,9 kWh

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 15,6 kWh Eckdaten:

L/B/H: 3734/1579/1516 mm

Radstand: 2423 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 970/1300 kg

Kofferraum: 290-1100 Liter

Akku: 27,4 kWh

Reifen: 4 x 165/70 R14 81H auf 14“-Stahl Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA

Airbags: 6

„20.790 Euro laut Preisliste.“

„Aber Förderungen gibt es auch noch, oder?

„Ja. Bis zu 5000 Euro.“

„Na bumm. Was ist da jetzt alles drin?“

„Er ist serienmäßig gut ausgestattet. Unter anderem mit sieben Zoll großem Touchscreen, Rückfahrkamera, manuelle Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, LED-Tagfahrlicht und Bordcomputer inklusive 3,5-Zoll-TFT-Display.“

„Und das Platzangebot?“

„Na setz dich rein.“

Eine Sitzprobe später.

„Naja, vorne geht´s ganz gut. Hinten möchte ich nicht sitzen. Zumindest nicht für längere Zeit. Ist das ein Viersitzer?“

„Ja.“

„Und der Kofferraum?“

„Der fasst 290 Liter und kann auf 1100 Liter erweitert werden. Für ein Stadtauto, das gerade einmal 3,73 Meter lang – oder kurz – ist, ganz passabel. Die Verarbeitung ist halt nicht so toll.“

„Das ist mir auch im Innenraum aufgefallen. Viel Hartplastik und auch etwas lieblos verarbeitet. Dafür ist halt der Preis der Hammer. Ich glaube aber, das Infotainmentsystem funktioniert recht gut, oder?“

„Das ist ganz in Ordnung. Etwas träge, aber leicht und intuitiv bedienbar. Apple CarPlay und Android Auto gibt´s auch. Im Großen und Ganzen geht´s um den Preis in Ordnung.“

„Und wie weit kommt man nun mit dem Spring?“

„230 Kilometer, sagt Dacia.“

„Und in echt?“

„Nicht ganz so weit. So um die 190 Kilometer sind aber machbar. Aber Hand aufs Herz. Fährst Du jeden Tag 200 Kilometer am Stück?“

„Nein, aber das ist doch die Gretchenfrage bei E-Autos.“

„Stimmt eh, aber in Wahrheit reicht der 27,4-Kilowattstunden in der Praxis allemal für den täglichen Gebrauch. Und der Spring ist ein Stadtauto – oder maximal für den Speckgürtel. Von Linz nach Wien kommst Du ohne Aufladen nicht. Vor allem nicht in Winter, wenn Du nicht komplett im Auto einfrieren willst. Außer, Du fährst im Eco-Modus mit maximal 95 km/h und wirst auf der A1 zum rollenden Hindernis und bei der Steigung bei Sankt Valentin fällt der Tacho gar auf 85 km/h zurück.“

„Das klingt aber nicht gerade berauschend. Und wie fährt er sich sonst so?“

„Wie gesagt. In der Stadt super. Toller Antritt über die 14-Zoll-Vorderräder, leichtgängig. Die Lenkung gibt leider wenig Rückmeldung. Die Bremsen passen super. Die Übersicht ebenso. Die Federung geht auch in Ordnung. Wendig ist er überdies und Parkplatzsorgen hast Du keine. In Summe ein mehr als akzeptables Gesamtpaket, das Dacia da abgeliefert hat.“

„Und der Verbrauch?“

„Der ist mit knapp 16 Kilowattstunden auch sehr passabel.“

„Schnellladen geht auch?“

„Ja. Mittels CCS-Stecker, der aber 600 Euro extra kostet, ist der Akku binnen einer Stunde von fast null auf 80 Prozent gebracht.“

„Klingt alles recht vernünftig. Die orangen Zierelemente, etwa bei den Außenspiegeln oder der Dachreling sind auch ganz putzig.“

„Finde ich auch. Ein bisserl Offroad-Charakter haben sie ihm auch reingepackt mit den Plastikbeplankungen und den eckigen Radhäusern. Und er ist ganz klar als Dacia erkennbar. So lange hab ich ihn zwar noch nicht, bis dato bin ich durchaus zufrieden.“

Fazit

„Im Frühling fühlt sich der Dacia Spring deutlich wohler, wenn die Temperaturen wieder ansteigen. Er ist zudem das perfekte E-Auto für die Stadt aufgrund seiner Größe und Reichweite. Für Autobahn- und Gebirgsfahrten ist der Spring ungeeignet“, sagt Dominik. „Er schaut als geschrumpftes SUV schnuckelig aus und ist für den Preis sehr gut ausgestattet. Die Verarbeitung und Crash-Sicherheit lassen aber zu wünschen übrig“, sagt Daniel.