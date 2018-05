Dadic „stärker, schneller, stabiler“ als je zuvor

Von Tobias Hörtenhuber

Viel stärker, viel schneller, viel stabiler — noch hat Mehrkampf-Hallen-Vizeweltmeisterin Ivona Dadic zwar genügend Zeit bis zum Saison-Höhepunkt, die EM in Berlin (6. bis 12. August), doch schon jetzt versprüht die Welserin Zuversicht und Optimismus pur. „Ich hatte bis jetzt einen superguten Aufbau, bin in jeder Disziplin besser als im Winter.“ An eine Medaille will die 24-Jährige nicht denken. „Ich rede ungern vorher darüber“, schmunzelte Dadic, die für die Union St. Pölten startet.

Österreich, die MK-Nation

Dennoch, sie ordnet dem großen Ziel alles unter, trainiert jeden Tag (außer Sonntag) sechs Stunden, stellte die Vorbereitung um. So lässt Dadic das traditionelle Meeting am Wochenende in Götzis aus, wird erst Mitte Juni in Ratingen den ersten Mehrkampf bestreiten. Davor startet sie nur bei Meetings in einzelnen Disziplinen. Sehr wohl in Götzis starten werden Verena Preiner und Sarah Lagger. Karin Strametz verzichtet ebenfalls. Alle drei haben eine Bestleistung von über 6000 Punkte. „Österreich wird eine Mehrkampfnation“, ist ÖLV-Rekordhalterin Dadic (6417) stolz auf die heimische Dichte. „Das gibt es in keiner anderen Disziplin.“ Man profitiere voneinander. „Ich trainiere viel mit Verena, wir pushen uns gegenseitig.“