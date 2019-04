Dämpfer für Hoffenheim mit 1:4 gegen Wolfsburg

1899 Hoffenheim hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen Rückschlag erlitten. Gegen den VfL Wolfsburg unterlagen die Kraichgauer am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga daheim mit 1:4 und verpassten den Sprung auf Tabellenplatz fünf.

Adam Szalai (9.) brachte Hoffenheim (Florian Grillitsch spielte durch, Stefan Posch Ersatz) in Führung, Andrej Kramaric vergab kurz darauf (15.) einen Foulelfmeter. William (42.) traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Wout Weghorst (69., 88.) und Maximilian Arnold (85.) entschieden nach dem Seitenwechsel die Partie für die ab kommender Saison von Oliver Glasner betreuten Wolfsburger, bei denen Pavao Pervan im Tor stand. Der VfL hat als Achter damit wieder gute Chancen auf den Einzug in die Europa League.