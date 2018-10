Dänemark gegen Österreich wohl ohne Eriksen

Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft wird im Testspiel am 16. Oktober in Herning gegen Österreich wohl ohne Topstar Christian Eriksen antreten. Der Tottenham-Mittelfeldspieler laboriert derzeit an einer Bauchmuskelverletzung und scheint deshalb nicht im Kader des WM-Achtelfinalisten auf.

Sollte bei Eriksen allerdings in den kommenden Tagen eine Besserung eintreten, könnte er laut Teamchef Aage Hareide noch vor dem Nations-League-Auswärtsspiel am Samstag gegen Irland nachnominiert werden. Gleiches gilt auch für Ajax-Amsterdam-Stürmer Viktor Fischer, dem im Moment eine Fußblessur zu schaffen macht.