Dagegensein als Hauptwahlmotiv

Die Wähler in Europa könnten die EU-Wahl im Mai für einen Denkzettel an die Politik nutzen: Einer europaweiten Umfrage unter mehr als 23.000 Wahlberechtigten zufolge wollen viele ihre Wahlentscheidung weniger an ihrer Zustimmung zu einer bestimmten Partei als an der Ablehnung anderer Parteien ausrichten.

„Viele Bürger entscheiden sich nicht mehr für eine Partei, sondern wählen gegen solche Parteien, die sie am stärksten ablehnen”, erläutert Robert Vehrkamp, Mitautor der in zwölf EU-Ländenr, darunter Österreich, durchgeführten Studie.

Mobilisierte Ränder, wahlmüde Mitte

Die Anhänger der extremen und europakritischen Ränder seien stärker mobilisiert als die wahlmüde politische Mitte, heißt es in der Analyse weiter. Die Wahlbeteiligung werde daher für die Zukunft der EU entscheidend sein.

Die Mobilisierung der überwiegend proeuropäischen Mitte sei eine wichtige Voraussetzung für arbeitsfähige Mehrheiten im neuen Europäischen Parlament, so Aart De Geu, Vorsitzender der Bertelsmann Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hatte.

Abkupfern extremer Positionen ist riskant

Im Durchschnitt identifizieren sich nur etwa sechs von 100 europäischen Wahlberechtigten (6,3 Prozent) positiv mit einer Partei. Dagegen lehnt fast jeder Zweite (49 Prozent) eine oder mehrere Parteien vollständig ab. Die Anhänger von rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien haben dabei die größte positive und negative Parteienidentität: 10,3 Prozent der Wahlberechtigten identifizieren sich mit ihnen, 52,8 Prozent lehnen sie ab. Auch linkspopulistische und linksextreme Parteien werden von 52,2 Prozent vollständig abgelehnt. „Die Adaption der Ideen und Rhetorik dieser beiden Parteiengruppierungen kann für andere Parteien eine riskante Strategie sein, da eine Mehrheit der Wähler sie dezidiert ablehnen“, heißt es in der Studie.

Für die Analyse führte das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Jänner eine Umfrage mit 23.725 Befragten in zwölf EU-Ländern durch. In Österreich wurden 1984 Personen interviewt.