Dallas, Indianapolis im NFL-Play-off weiter

Die Dallas Cowboys sind zum Play-off-Auftakt in der amerikanischen Football-Liga (NFL) in die nächste Runde eingezogen. Die Texaner gewannen am Samstag (Ortszeit) ihr Erstrunden-Match gegen die Seattle Seahawks mit 24:22 (10:6). ln der Runde der letzten acht Kandidaten für die Super Bowl trifft Dallas am kommenden Wochenende entweder auf die New Orleans Saints oder die Los Angeles Rams.

Die Indianapolis Colts setzten sich im AFC-Wildcard-Spiel gegen die Houston Texans mit 21:7 (21:0) durch. Die Colts treffen im Viertelfinale am Samstag auf das Spitzenteam der AFC, die Kansas City Chiefs.