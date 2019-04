Dallas nach Overtime-Sieg im NHL-Viertelfinale

Die Dallas Stars stehen nach einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Nashville Predators in der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League. Ein Tor von Verteidiger John Klingberg in der 18. Minute der Overtime entschied am Montag die sechste Partie der Best-of-seven-Serie 4:2 zugunsten der Stars. Im Viertelfinale treffen sie auf die St. Louis Blues.

Zu einem Entscheidungsspiel kommt es hingegen im Duell von Titelverteidiger Washington Capitals mit Carolina. Denn die Hurricanes schafften mit einem 5:2-Heimsieg den Ausgleich zum 3:3. Das siebente Spiel steigt am Mittwoch in der US-Hauptstadt.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Montag: Play-off, 1. Runde (best of 7): Western Conference: Dallas Stars – Nashville Predators 2:1 n.V. – Endstand in der Serie: 4:2; Eastern Conference: Carolina Hurricanes – Washington Capitals 5:2 – Stand: 3:3.