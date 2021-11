Damit Mann sich richtig wohlfühlt

Komfort, Schutz und auch Attraktivität sind gerade jetzt – nach Meinung der Modedesigner – die wichtigsten Wünsche der Männer an die Mode. Deshalb werden uns in diesem Winter neben edlen Strickpullovern auch lässige Polos und weite Hosen präsentiert. Alles gerne in angenehm warmen Farben ...