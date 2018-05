Ein Verbrechen in der Familie, dessen Schockwellen viele Jahre nach der Tat die Hinterbliebenen erneut in einen Strudel aus Gewalt und Misstrauen reißen, eine disfunktionale Familie, deren Vater möglicherweise bei der Bluttat eine ganz andere Rolle gespielt hat, als er selbst zu glauben scheint, eine Fülle von Unfällen, die vielleicht auf einen Serienmörder zurückgehen, urbane Legenden und Coming of Age mit Drogen sowie einer Neugier für das Böse — US-Autor Dan Chaon verbindet diese Motive in seinem dritten Roman „Der Wille zum Bösen“. Die Atmosphäre ist düster, keine Figur wirklich sympathisch, alles zu hinterfragen. Der Psychologe Dustin, der mit Hypnose arbeitet, hat offenbar selbst ein dunkles Geheimnis, will aber zugleich ein solches aufklären. Traumatisiert von der Vergangenheit taumelt er in eine Kettenreaktion an bösen Ereignissen. Die Kapitel sind entweder stakkatoartig oder ausschweifend, die Seiten manchmal in drei Spalten, um parallel laufende Ereignisse gleichzeitig zu erzählen. Berichtet wird in der ersten oder dritten Person, mitunter auch in der zweiten. Zwischen Sätzen sind öfter größere Abstände, um Sprachpausen zu signalisieren. Manche Sätze enden abrupt und unvollendet. Wirklich revolutionär ist „Der Wille zum Bösen“ weder inhaltlich noch literarisch, sondern bietet gute, solide Unterhaltung, mit einem Ende, das einiges zum Weiterspinnen offen lässt, das Genre-Kenner aber kaum verblüffen wird.

WH

Dan Chaon: Der Wille zum Bösen. Heyne, 624 Seiten, 15,50 Euro