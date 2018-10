Daniel Barenboim: Max & Maestro (DG)

Der Titel dieser CD ist bekannt-witzig, aber dahinter steckt eine ernste Sache betreffend die musikalische Erziehung von Kindern, für die bekanntlich das Beste gerade gut genug ist. In der gleichnamigen Zeichentrickserie ist der Star die klassische Musik; und so ging Klein-Max dank Daniel Barenboim, dem Weltstar am Klavier und am Dirigentenpult, auf Entdeckungsreise, welche Stücke für Kinder ab dem 7. Lebensjahr sich am besten für den Einstieg in die Klassik eignen würden. Die Auswahl muss schwer gewesen sein, zumal Genres mehrerer Stile gemischt werden, dabei nicht zu schwer sein, sondern auch einen unterhaltsamen Effekt haben sollen. Die Fernsehserie über „Musik, Freundschaft und Fantasie“ erhält somit eine großartige akustische Verstärkung bei der Bekanntschaft mit durchwegs musikliterarischen Highlights, die in bester Besetzung erklingen. So sind die Mitstreiter Barenboims die Wiener Philharmoniker, das West-Eastern Divan Orchestra, das Orchestre de Paris und die prominente Pianistin Martha Argerich. 18 Stücke sind es von Bach bis Ravel, die das umfangreiche Repertoire großer Meister repräsentieren und von Maestro Barenboim selbst interpretiert oder dirigiert werden. Welches nützliche Unterfangen, die emotionale und intellektuelle Entwicklung von Kindern auf diese Art zu fördern und sie anzuregen, das Spiel auf dem einem oder anderen Instrument zu erlernen. Ein CD-Pflichtkauf für Mütter, Väter & Co.

G. Szeless