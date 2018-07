VOLKSBLATT-Leserinnen und Leser spenden 21.360 Euro für „Pro Mariendom“-Aktion

LINZ — Ein großes Danke richteten Diözesanbischof Manfred Scheuer und LH a. D. Josef Pühringer an die Leserinnen und Leser des VOLKSBLATTS für 21.360 Euro an Spenden bei der „Pro Mariendom“-Aktion. Insgesamt seien — ohne die Beiträge der Wirtschaft — bereits gut 300.000 Euro zusammengekommen, berichtete Pühringer als Beiratsvorsitzender der Initiative. Die Aktion werde vier bis fünf Jahre laufen und soll die Hälfte der benötigten 13 bis 14 Mio. Euro beisteuern, so Pühringer. Das Interesse der Menschen am Linzer Mariendom sei gewachsen, freute sich Bischof Scheuer: Der Dom „ist ein spirituell-religiöses und ein kulturelles Zentrum und auch ein Wallfahrtsort. Die Menschen entdecken immer mehr das Besondere an ihm.“