Dann wurden wir vernünftig

Von Christian Pichler

Nach der Finanzkrise 2008 ging es erst weiter bergab. Sozialnetze rissen, die verarmten Schichten wurden in Camps am Stadtrand angesiedelt. Kaum noch Jobs, Roboter und Algorithmen machen die Arbeit. 2036 wurde endlich die Transaktionssteuer eingeführt und damit ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert. Keine Arbeit ist 2050 gut, Wohlstand bemisst sich in Zeit.

„über.morgen: LINZ“ des Linzer theaternyx ist eine grundsätzlich positive Utopie. Ein Nicht-Ort, der mit Kopfhörern beschritten wird. Das Konzept stammt von Claudia Seigmann, die auch mit Markus Zett den Text gestaltete (Sounds: Abby Lee Tee). Ein mehrstimmiges Hörspiel darüber, begrenzte Ressourcen zum Wohl vieler einzusetzen. Erste Wanderung war am Donnerstag.

Start vom Linzer OK-Platz, über die Flanke zum Volksgarten. Das Musiktheater per UN-Beschluss 2040 zur „maledivischen Enklave“ umgebaut (mit Aquarium!), zur Erinnerung an die untergehende Inselgruppe. Unterhalb des Musiktheaters das „Mahnmal fossiler Mobilität“. Die Verbindung von Fußmarsch und Eingebettetsein in Beschallung entfaltet ihre volle Wirkung: absurd, wie „einst“ Straßen den öffentlichen Raum strangulierten. Im Kolpinghaus ein Zentrum für beziehungsbasierte Medizin eingerichtet. Heilung durch Kontakte für die Kranken, die „Unverbundenen“. Die Gehsteige gelenkschonend und elastisch wie Waldböden, die Energie der Schritte fürs Gemeinwohl umgewandelt. Solarenergie, sanfte Mobilität, kein Fleisch.

Achtzig Minuten, die den Blick verändern können

Ein Gedanke nagt im Wanderer, der mögliche Schatten der Vernunft: Protestantische Unerbittlichkeit fordert solidarisches und ökologisches Handeln ein. Wer sanktioniert?

Vorläufige Endstation in der Herz-Jesu-Kirche, vorne die christlichen Symbole für Erlösung. Vor 2050, in den Jahren der Konsumreligion, die Kommunion veranstaltet in Form von Menschenschlangen für neue Smartphones. Erlösung heute? Mit der Straßenbahn zurück, im ehemaligen Atrium und Passage der Themenpark „Kaufen“. Das waren Zeiten! Hinauf zum Höhenrausch, Linz-Panorama, die Frage nach der Zukunft: „Sag du, wie sie sein soll.“ Gute, sehr gute Frage. Achtzig Minuten, die sich direkt in die Stadt wühlen, den Blick auch von Ansässigen verändern können. Oder sogar erweitern.

