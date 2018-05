Darabos gab Befehl zur Golan-Lüge

Von Manfred Maurer

Das Verteidigungsministerium hat die Österreicher im Jahr 2012 bewusst über die sich zuspitzende Lage belogen. Das räumt ein hochrangiger Offizier, der ungenannt bleiben möchte, gegenüber dem VOLKSBLATT ein.

Bürgerkrieg am Golan

Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien im Frühjahr 2011 verschlechterte sich auch die Sicherheitslage auf den Golan-Höhen zusehends. Internationale Agenturen berichteten immer wieder von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen syrischen Aufständischen und Regierungstruppen. Journalisten, die sich in dieser Zeit im Wiener Verteidigungsministerium nach der Lage im Einsatzgebiet der österreichischen UNO-Soldaten erkundigten, erhielten allerdings stets beruhigende Informationen: Österreicher seien in keiner Weise gefährdet, die Zwischenfälle hätten weit außerhalb des österreichischen Einsatzgebietes stattgefunden. So oder ähnlich lauteten seinerzeit die ministeriellen Beschwichtigungsformeln.

Heute wird die damalige Situation anders dargestellt: Die Österreicher standen am Golan oft unter Beschuss, heißt es nun.

Der hochrangige Offizier erklärt den Widerspruch zwischen der Darstellung damals und jener heute so: „Es hat vom damaligen Minister (Norbert) Darabos die Vorgabe gegeben: Ball flach halten und sagen: es ist alles in Ordnung.“ Vertreter des Bundesheeres seien vom SPÖ-Minister dazu angehalten worden, die Lage schönzureden. Und das, obwohl jederzeit mit dem Schlimmsten zu rechnen war: „Ja, wir haben schon jeden Tag damit gerechnet, dass es einen Toten gibt“, so der Offizier zum VOLKSBLATT. Dennoch mussten Journalisten belogen werden.

Der Offizier hält die damalige Informationspolitik auch insofern für fatal, als sie das Bemühen um eine Verbesserung des Situation der für diese Gefährdungslage nicht angemessen ausgerüsteten Blauhelme konterkarierte.

Mehr Glück als Verstand

Ehrliche Information über die wahre Situation hätte entsprechenden medialen Druck erzeugt. Und: „Wenn man gesagt hätte, was da unten los ist, dann hätte man auch den Abzug leichter argumentieren können.“ Erst im Juni 2013 — Verteidigungsminister war inzwischen Gerald Klug — beschloss die Bundesregierung, die Reißleine zu ziehen. Dass in den zwei Jahren davor kein Österreicher am Golan starb, hat mehr mit Glück als politischem Verstand zu tun.

„Österreicher oft unter Beschuss“

Ein Video, das österreichische Soldaten am Golan zeigt, wie sie syrische Geheimpolizisten in einen tödlichen Hinterhalt fahren lassen, sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Auf dem Film ist jedoch nicht zu sehen, in welcher Bedrohungs- und damit Stresssituation sich die Österreicher im Herbst 2012 befunden hatten. Die Soldaten seien „oft unter Beschuss“ gewesen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, zum Standard.

Am 25. September 2012, vier Tage vor dem auf Video dokumentierten Vorfall, hätten sich Rebellen mit der syrischen Armee Kampfhandlungen geliefert. Fünf verletzte Rebellen hätten um Erste Hilfe bei den Blauhelmen gebeten. In der Nacht hätten syrische Kampfpanzer und die Fliegerabwehr in die entmilitarisierte Zone geschossen. Am 1. Oktober hätten die Blauhelme in der Früh Einsatz von Streumunition registriert.

Der Standard zitiert einen damaligen Spitzenpolitiker, „nun Privatmann“, der einen Konnex zwischen der sich zuspitzenden Sicherheitslage und dem im Juni 2013 verkündeten Abzug der Österreicher vom Golan zog. „Wenn man jeden Tag eine DIN-A4-Seite voll mit solchen Vorfällen am Schreibtisch hat, konnte man nicht anders, als die Reißleine zu ziehen“, sagte der Politiker.

Kommission startet heute Befragungen

Im Fall der am Golan erschossenen Geheimpolizisten hat man in Wien nur von der Schießerei an sich gewusst, nicht jedoch von der Involvierung der Österreicher, so Bauer am Mittwoch zur APA. Dass österreichische UNO-Soldaten betroffen waren, war aus dem damals vorgelegten Bericht nicht ersichtlich.

Die vom Verteidigungsministerium eingesetzte Untersuchungskommission wird am Donnerstag mit den Befragungen zu dem Vorfall beginnen.