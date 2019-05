Darts-Ass Suljovic erreichte bei Austrian Open Achtelfinale

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic ist bei den Austrian Open in Premstätten bei Graz ins Achtelfinale eingezogen. Der Wiener entschied am Samstag bei der mit 135.000 Pfund (157.000 Euro) dotierten Veranstaltung der European Tour sein Spiel gegen den niederländischen Altmeister und fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld mit 6:4 für sich und trifft nun auf den Engländer James Wade.

Der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen aus den Niederlanden setzte sich mit 6:0 gegen Steve Lennon durch und trifft im Achtelfinale auf den Engländer Stephen Bunting. Titelverteidiger Jonny Clayton aus Wales schied indes bereits aus, dessen Landsmann und Vorjahresfinalist Gerwyn Price erreichte die Runde der letzten 16. Auf ihn wartet Darius Labanauskas aus Litauen. Der Sieger erhält auch in diesem Jahr 25.000 Pfund (29.000 Euro).

Die Österreicher Dietmar Burger, Michael Rasztovits, Patrick Tringler und Benjamin Fasching waren am Freitag bereits in der in der ersten Runde ausgeschieden.