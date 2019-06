Darwin-Erstausgabe um rund 500.000 Euro versteigert

Eine Erstausgabe des Werkes “Über die Entstehung der Arten” von Charles Darwin (1809-1882) hat bei einer Auktion in New York viel mehr Geld eingebracht als erwartet. Nach einem Bieterwettstreit ersteigerte ein anonymer Telefonbieter das Werk des Autors und Naturwissenschafters für rund 500.000 Dollar, teilte das Auktionshaus Bonhams in der Nacht auf Samstag mit.

Geschätzt hatte Bonhams das Buch vorab bis zu 300.000 Dollar. Darwin hatte die Ausgabe des Werkes, das heute als Grundlage der Evolutionsbiologie gilt, einst seinem deutschen Kollegen Robert Caspary (1818-1887) geschenkt. Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte ein britischer Psychologie-Professor die Ausgabe, seitdem war sie in der Privatsammlung der Familie und wurde nun zur Versteigerung freigegeben.