Das Beste vom Besten in der Albertina

Während Klaus Albrecht Schröder, der aus Linz stammende Direktor der Albertina, Tag und Nacht daran arbeitet, seine „Dependance“, die „Albertina modern“, im Gebäude des nahe gelegenen Künstlerhauses zu eröffnen, platzt das Haupthaus mit einem unglaublichen und höchstrangigen Ausstellungsangebot schier aus allen Nähten.

„Geätzte“ Kostbarkeiten

Mit dem Metropolitan Museum in New York hat man seine Schätze zusammengelegt (die Albertina ist noch immer die größte Graphische Sammlung der Welt), um „Die frühe Radierung von Dürer bis Bruegel“ (bis 10. Mai) zu dokumentieren. Die Radierung war, nach Holzschnitt und Kupferstich, das dritte Verfahren, das man fand, um die neue Kunst des Buchdrucks auch mit Bildmaterial zu bestücken. Waren die anderen Formen mühevoll und zeitaufwendig, bedeutete die Radierung im 16. Jahrhundert — das Zeichnen auf mit Wachs belegten Kupferplatten, die Linien wurden mit Säure eingeätzt — nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch eine künstlerische Herausforderung, der sich die Größten der Zeit sofort und mit bemerkenswertem Effekt stellten.

Die Deutschen haben es erfunden, auf den besondern Fähigkeiten der Augsburger Waffenschmiede aufbauend, die Waffen und Rüstungen solcherart mit beeindruckenden Mustern „ätzten“. Nun waren dem Genre keine Grenzen gesetzt, rasch eroberte die Radierung Europa, hier zeigt die Ausstellung auch, wie verschieden etwa Italiener, Franzosen oder Niederländer die neue Kunst handhabten, welche Themenfülle abgedeckt wurde. Höhepunkte dieser Ausstellung sind Werke von Dürer, aber auch eine „Hasenjagd“ von Bruegel zeigt, dass Radierungen als „Variationen“ gemalter Werke unschätzbaren Wert besitzen.

Ein Gastspiel aus der Schweiz bringt Wiens Kunstfreunde in den Genuss einer der besten Sammlungen von Impressionisten, die es derzeit gibt: Unter dem Titel „Van Gogh, Cezanne, Matisse, Hodler“ (bis 24. Mai) bietet man an, was das Ehepaar Hedy Bühler-Hahnloser (1873-1952) und ihr Gatte, der Augenarzt Arthur Hahnloser (1870 -1936) zusammengetragen haben. Bevor ihre Villa in Winthertur in den nächsten Jahren in ein großes Museum umgestaltet wird, gehen Teile der riesigen Sammlung (heute auf eine weit verzweigte Nachkommenschaft, Museen und Stiftungen verteilt) „auf Reisen“, und die Albertina konnte sich beste Stücke sichern.

Die Hahnloser waren Sammler in der ersten Reihe, sie kannten die meisten Künstler, besuchten sie in den Ateliers, erteilten auch Aufträge, konnten direkt kaufen — mit stupendem Effekt. Außer den im Titel genannten Künstlern (wobei den Schweizer Sammlern natürlich Ferdinand Hodler besonders wichtig war, der zu ihrer Zeit erst durchgesetzt werden musste) gibt es Außerordentliches von Renoir, Manet, Gauguin und Monet, Toulouse-Lautrec, Redon, Vallotton, Vuillard, Manguin, Marquet … ein Fest der Farben, Formen und des künstlerischen Wagemuts.

Bernhard auf dem Rad

Für Schröder sind Fotografien ein wichtiger Teil zeitgenössischer Kunst, er sorgt dafür, dass immer eine Fotografie-Ausstellung in seinen Räumen stattfindet. Wenige werden so viel Publikum anlocken wie „Michael Horowitz“ (bis 13. April). Denn der 1950 Geborene war in jungen Jahren selbst Teil der Künstlerszene, die er bis in die Achtziger auf Schwarzweiß-Fotos bannte. Da findet man das aggressive Grinsen eines Qualtinger, eines Hrdlicka — aber am schönsten sind wohl die poetischen Bilder, der junge Thomas Bernhard auf dem Fahrrad, Oskar Werner nachdenklich im Kaffeehaus … Eine Ausstellung, die man sicher „mitnimmt“, wenn man sich (für ein Ticket zu haben) zu dem Riesenangebot der Albertina begibt.