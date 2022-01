„Das bewährte oö. Politklima wirken lassen“

VOLKSBLATT: Wie lautet Ihr Kurz-Fazit über das abgelaufene Polit-Jahr in Oberösterreich?

LTP HIEGELSBERGER: Das Jahr 2021 war an Turbulenzen nicht zu überbieten. Das Corona-Virus hat uns gelehrt, dass trotz Impfung weiter einschränkende Maßnahmen notwendig sind. Auch die Veränderung im politischen Geschehen mit zwei neuen Parteien im Landtag ist enorm

Eine dieser Veränderungen war auch, dass Sie von der Landesregierung in das Landtagspräsidium gewechselt sind. Hat Sie an der Aufgabe des Ersten Präsidenten etwas überrascht?

Wie gesagt, dass es gleich zwei neue Parteien ohne Regierungssitz im Landtag gibt, war schon eine Überraschung. Nach zwei Monaten muss man aber sagen, dass wir eigentlich zwei Regierungs- und vier Oppositionsparteien haben, womit das Geschehen garantiert bunter wird. Was aber nicht heißen darf, dass das Klima im Landtag aggressiver wird.

Ist das nicht kurios, dass sich Regierungsparteien auch als Opposition verstehen – insbesondere die SPÖ. Ist das mit dem Prinzip der Gemeinschaftsregierung unter einen Hut zu bringen?

Es hat nach der Wahl deutliche Veränderungen gegeben, etwa bei der Ressortverteilung. Es ist verständlich, dass das zu einer gewissen Irritation geführt hat. Ich gehe dennoch davon aus, dass nach einem gewissen Findungsprozess nicht sechs Jahre harte Opposition gemacht wird, obwohl man ein Regierungsmitglied stellt. Ich sehe es daher als eine meiner Aufgaben, das Gespräch zu suchen, um auch das bewährte oberösterreichische Politklima wieder wirken zu lassen.

Ist das Ihr generelles Amtsverständnis: An der Gesprächsbasis und am oberösterreichischen Politklima permanent zu arbeiten?

Ganz eindeutig, denn das macht auch die Qualität der oberösterreichischen Politik in ihrer Gesamtheit aus.

Was stimmt Sie in Bezug auf die politische Zusammenarbeit optimistisch?

Egal wem sie ihre Stimmen gegeben haben, erwarten sich die Menschen von allen Parteien eine Weiterentwicklung des Landes, sie erwarten sich Verbesserungen und Vereinfachungen – das ist unsere Aufgabe in der Politik. Es kann nicht Zweck einer politischen Gesinnung sein, stets gegen etwas zu sein. Nach sechs Jahren wird jeder von seinen Wählerinnen und Wählern daran gemessen, was er erreicht hat.

Besonders intensiv war mit mehr als 33 Stunden und fast 200 Wortmeldungen der dreitägige Budgetlandtag. Welchen Zweck erfüllt eine so intensive Debatte?

Wichtig ist, dass es mit dem Landesbudget die finanzielle Grundlage für die Landespolitik gibt. Da wir für dieses Budget nur die Steuern, also begrenzte Mittel, zur Verfügung haben, muss der Wert des Geldes sichtbar gemacht werden. Dass es darüber eine intensive Debatte gibt, liegt in der Natur der Sache. Schade ist, dass vier Parteien das Budget generell abgelehnt haben. Es kann nicht der politische Anspruch sein, alle Budgetgruppen pauschal abzulehnen und sich das nicht im Detail anzusehen und zu bewerten.

Ist es allen Parteien tatsächlich bewusst, dass es sich um das Geld der Steuerzahler handelt? Manchmal gewinnt man den Eindruck, die politischen Wünsche werden von einem Bankomaten im Himmel bezahlt.

Umso klarer muss man aufzeigen, mit welchem Geld die Politik arbeitet und welcher Sorgfalt es bedarf, es gewinnbringend wieder in das Leben der Menschen zurückfließen zu lassen.

Obwohl es ums Geld ging, spielte in den Debattenbeiträgen das Thema Corona immer wieder eine zentrale Rolle. Was kann der Landtag tun, um die Menschen bestmöglich durch diese nunmehr schon zwei Jahre dauernde Belastungsprobe zu bringen?

Corona muss im Landtag eine Rolle spielen, weil das Virus seit zwei Jahren unser Leben komplett auf den Kopf stellt. Als stärkste demokratische Einheit muss der Landtag nach außen ein Zeichen geben, dass wir einen gesellschaftlichen Schulterschluss brauchen, um Corona zu überwinden.

Sie haben am Ende der Budgetdebatte durchaus kritisch angemerkt, wie schade es sei, dass man nicht im Landhaus — und großteils ohne Präsenzbesuch — tagen kann.

Das Wesen der Politik ist, dass sie spürbar wird. Der Landtag hat im Landhaus viele Möglichkeiten, Politik herzuzeigen. Außerdem ist aufgrund der coronabedingten Sitzordnung im Ursulinenhof der Parlamentarismus gehemmt, es kommen ja kaum Debatten zustande.

Beim Budgetlandtag musste die Polizei am zweiten Tag das Ausweichquartier im Ursulinenhof schützen, weil zeitgleich Demonstrationen stattfanden. Hatte das auch klimatische Auswirkungen auf die Sitzung?

Ja. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass es in OÖ der Fall sein kann, dass man besondere Schutzvorkehrungen braucht. Diese aufgeheizte Stimmung ist schon erschreckend, und auch, dass sich Menschen von Rechtsradikalen einfangen lassen. Ich bin aber überzeugt, dass unsere Demokratie auch in dieser Situation stark genug ist.

Wie geht’s einem Demokraten, wenn bei solchen Demonstrationen von Diktatur die Rede ist?

Wer eine solche Wortwahl tätigt, dem geht es um eine Art Staatsverweigerung und in weiterer Folge um die Auflösung demokratischer Strukturen.

„Brauchen Netzwerke, für die Demokratie hohen Wert hat“

Ihr Vorgänger Wolfgang Stanek hat gesagt, Demokratie ist nicht selbstverständlich und er hat sich besonders für demokratiefördernde Projekte eingesetzt. Bleibt dieser Fokus?

Selbstverständlich genauso, wie es Wolfgang Stanek begonnen hat. Die Werkstatt für Demokratie wird weitergeführt, weil man bereits bei den Schülerinnen und Schülern ansetzen muss. Außerdem ermuntern uns die guten Rückmeldungen, das unbedingt fortzuführen. Es ist ein ganz wichtiges Format, die Demokratie auch in die Zukunft zu führen.

Demokratie propagieren ist ein Schwerpunkt, in welchen Bereichen wollen Sie sonst als Landtagspräsident Akzente setzen?

Ein Schwerpunkt ist sicher die weitere Vernetzung der Landtage auf deutschsprachiger und auch europäischer Ebene. Ich durfte bei dienstlichen Reisen als Regierungsmitglied erleben, was Diplomatie bewirkt. Wir brauchen Netzwerke, für die Demokratie einen hohen Wert hat. Wenn man so will, kann der Landtagspräsident ein überparteilicher Botschafter im Dienst der Demokratie sein.

Von der Landesregierung, also der politischen Exekutive, in den Landtag, also die Gesetzgebung: Was hat sich durch diesen Wechsel in Ihrem Leben geändert?

In der Aufgabenstellung der beiden Funktionen ist das schwer vergleichbar. Als Regierungsmitglied hat man die Verantwortung, in seinem Ressort mit dem vorhandenen Budget die Zukunft zu gestalten. Diese Erfahrung ist für mich enorm wertvoll, denn Veränderungen dürfen auch vor einem Landtag nicht Halt machen – sei es durch Schaffung einer modernen Verwaltung, durch das bewusste Zugehen auf die Bürger. Das ist ein Gebot der Stunde.

Ist die Privatperson Max Hiegelsberger mit einem Vorsatz in das neue Jahr gegangen, der länger anhält als die ersten paar Tage?

Auch wenn ich in den Funktionen zeitlich sehr beansprucht bin, will ich mehr von dem tun, was mir Freude macht – nämlich Bewegung, egal ob beim Laufen oder beim Radfahren. Das ist eine Win-Win-Situation: Geht es mir gut, dann geht es auch dem Lebensumfeld gut, mit dem man zu tun hat.

Mit dem Ersten Präsidenten des oö. Landtages MAX HIEGELSBERGER sprach Markus Ebert