Das Bild und seine Grenzen

Von Eva Hammer

Schon als Bub wollte Drago Prelog wissen, wie weit eine Linie reicht, wie sie im Verhältnis zum Bildrand funktioniert. „Gemalte Biografie“ nennt der Künstler, geboren 1939 in Celje-Slowenien und heute in Wien lebend, seine Ausstellung in der Galerie Seidler in Linz, Klosterstraße.

bezahlte Anzeige

Innerhalb des Rahmens sucht er Grenzen

Künstler und Galerist freuten sich über die Eröffnungsrede durch Martin Hochleitner vom Salzburger Museum. Konsequent hält Prelog an seiner Fragestellung fest. Innerhalb des Bilderrahmens sucht er Grenzen, vom Rand zur Mitte, explosionsartig aus der Mitte, oder mit blattfüllenden Linien. Berühmt geworden sind seine „Umlaufbilder“. Dabei läuft Prelog physisch dem Bildrand entlang. Wie mit einem Seismografen überträgt sich seine tänzelnde Bewegung in farbige Linienbündel.

Eine Metapher auf das Profil des Menschen

Dicht hängen die Werke — chronologisch, thematisch und formal sortiert. Galerist Alexander Seidler wählte Werke aus 40 Jahren künstlerischem Schaffen. Deutlich nachvollziehbar sind Prelogs Begegnungen mit Zeitgenossen wie Arnulf Rainer, wenn etwa ein Haufen geballter schwarzer Linien die Bildfläche diagonal quert. Des Künstlers Suche vertieft sich weiter in der Betonung des Zentrums. Die Stationen seiner bildnerischen Entwicklung zeichnet er in den „Hommagebildern“ nach. Alle Exponate zeigen 11 cm über den Bildrand hinaus ragende Nasen, eine Metapher auf das Profil des Menschen als Grenze zu seiner Umwelt.

Das Oeuvre entstand von 1999 bis 2014, ein Vorläufer stammt aus 1960. Abstrakt, jenseits von Ideologie verläuft der künstlerische Prozess des Drago Prelog, sein Fortgang bleibt spannend.