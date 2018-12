„Das Budget ist eine Frage des Charakters“

Von Markus Ebert

Es sei nicht nur ein Zahlenwerk, vielmehr gebe das Budget Antworten auf wichtige Charakterfragen, betonte LH Thomas Stelzer am Dienstag im Landtag in seiner Budgetrede.

Zweites Budget, zum zweiten Mal keine neue Schulden, zum zweiten Mal Schuldenrückzahlung: Das sind sozusagen die zahlenmäßigen Eckposten des Voranschlages 2019 mit einem ausgeglichenen Volumen von 5,71 Milliarden Euro, den Finanzreferent LH Thomas Stelzer (OÖVP) am Dienstag dem Landtag präsentierte (Schwerpunkte siehe Stichwort unten). Freilich: Der Landeshauptmann will damit nicht nur ein Zahlenwerk vorgelegt sehen, für ihn sei das Budget „vor allem auch eine Frage des Charakters“. Insbesondere drei Charakterfragen will Stelzer damit beantwortet sehen:

„Wir tun, was wir sagen“— wenn es um das Einhalten von Zusagen gehe.

„Wir handeln heute, wo das Morgen entschieden wird“ — wenn es um die Investitionen für die Zukunft Oberösterreichs gehe.

„Wir helfen den Menschen da, wo sie Hilfe brauchen“— mit einem deutlichen Schwerpunkt im Haushalt.

Zu tun, was man sagt, will Stelzer insbesondere auf den im Vorjahr eingeschlagenen Kurs „Chancen statt Schulden“ bezogen wissen. Nicht mehr auszugeben als man einnimmt sei „Leitlinie für alles, die in der Finanzpolitik und damit für das hart verdiente Steuergeld Verantwortung tragen“. Zwei Ziele sollen mit der von der FPÖ mitgetragenen Finanzpolitik erreicht werden — nämlich in konjunkturell guten Zeiten „finanzielle Muskeln aufzubauen, die dann eingesetzt werden, wenn sich der Wind dreht“, und mit dieser soliden Finanzpolitik „Spielräume zu schaffen, um in die Zukunft unseres Landes und in die Zukunft der Menschen investieren zu können und Schwerpunkte zu setzen“.

Antworten auf die selbstgestellten Charakterfragen sieht Stelzer im Budget viele:

Das Sozialbudget steige mit 4,3 Prozent acht Mal stärker als das Gesamtbudget

Bis 2021 werden mehr als 400 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen

Zur Sicherung der besten medizinischen Versorgung steige des Gesundheitsbudget um 5,1 Prozent

26 Millionen werden in den Pakt für Arbeit und Qualifizierung investiert

Bildung — von der Kinderbetreuung bis zu Fachhochschulen und Kepler-Universität — sei ein weiterer Schwerpunkt, insbesondere mit der neuen Leistungsvereinbarung für die JKU sei „ein großer Durchbruch gelungen“.

Für den Breitbandausbau stehen 20 Millionen zur Verfügung

In die Trendwende zum öffentlichen Verkehr fließen 166 Millionen, es brauche aber auch die Unterstützung durch den Bund.

Sechs Millionen gebe es für die neue Linzer Donaubrücke, „ein Projekt, das wie viele andere Linzer Projekte auch ohne großes Gegenrechnen mitfinanziert wird“, wie der Landeshauptmann anmerkte.

Das Kulturbudget steigt um 3,3 Prozent.

Apropos Kultur: Abermals streckte Stelzer die Hand in Richtung Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) aus und bot ein „stärkeres Miteinander“ von Stadt und Land durch die Bündelung der Angebote an. Er trage „gerne dazu bei, dass Schluss mit dem Theater rund um das Theater ist. Arbeiten wir doch zusammen“, so der Landeshauptmann. Um sich am Ende seiner knapp 40-minütigen Rede vor allem bei jenen zu bedanken, „die durch Leistung von Abgaben, Steuern und Beiträgen und die Möglichkeit geben, für die gesamte Gesellschaft zu gestalten“. Er sei sich der hohen Verantwortung „mit dem uns zur Verfügung gestellten Geld sehr bewusst“ und er möchte daher „zukunftsgerichtet, nachhaltig und sehr sorgsam damit umgehen“.

Stich.wort

Ausgeglichener Voranschlag 2019

Einnahmen und Ausgaben von 5,71 Milliarden Euro sind im Voranschlag 2019 eingepreist, im Vergleich zum Jahr 2018 wächst der Landeshaushalt im 28 Millionen Euro (0,5 Prozent). Nach 67 Millionen Euro im heurigen Jahr werden im kommenden Jahr weitere 90 Millionen Euro Schulden abgebaut. Budgetschwerpunkte sind das Soziale (wächst um 4,3 Prozent auf 596 Millionen), die Gesundheit (+5,1 Prozent, 1,017 Milliarden), die Kinderbetreuung (+ 3,72 Prozent, 247 Millionen), der Öffentliche Verkehr (+2,5 Prozent, 166 Millionen) sowie Forschung und Wissenschaft (+2,26 Prozent, 113 Millionen). 20 Millionen fließen in den Breitbandausbau, 193 Millionen in die Kultur. Die freie Finanzspitze steigt von 7,87 auf 8,6 Prozent, die Investquote von 12,94 auf 13,4 Prozent.

Kirchmayr vermisst bei SPÖ „verlässliche Politik“

Nicht zuletzt harsche Kritik am Verhalten der SPÖ — sie lehnt neben anderen Bereichen auch das Sozialbudget der eigenen Landesrätin Birgit Gerstorfer ab — übten die Klubobleute von OÖVP und FPÖ, Helena Kirchmayr und Herwig Mahr, im Anschluss an die Budgetrede von LH Thomas Stelzer. „Schwer irritiert“ sei sie von der Ablehnung, so Kirchmayr, zumal das Sozialbudget zwischen Landeshauptmann und Landesrätin paktiert worden war. Das widerstrebe „jeglicher Verhandlungskultur“, so Kirchmayr, die auch Handschlagqualität in Frage gestellt sieht. So könne man „keine verlässliche Politik machen“.

Für FPÖ-Klubchef Mahr ist es „völlig unverständlich, dass Gerstorfer dem Budget keine soziale Handschrift attestiert“, wenn das Sozialressort mit 4,3 Prozent die zweithöchste Budgetaufstockung bekomme. Insgesamt sieht er im Voranschlag ein „Verantwortungs- und Vernunftsbudget“, für Kirchmayr handelt es sich um ein „mit Blick in die Zukunft, mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl gemachtes Budget“.

SPÖ und Grüne sehen das anders. Von einem Budget der „vergebenen Chancen“ sprach KO Gottfried Hirz (Grüne), für Christian Makor (SPÖ) ist der Überschuss „auf dem Rücken von Familien, Pflegebedürftigen und Gemeinden bitter erkauft“. Falls sie mit etlichen Abänderungsanträgen nicht durchkommen, wollen Rot und Grün etlichen Budgetkapiteln — wie Soziales, Bildung oder Wohnbau — nicht zustimmen.