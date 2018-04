Das Comeback des Ostens

Aktuell zeigt sich, dass Mittel- und Osteuropa wieder zu einem wesentlichen Wachstumsmarkt für die heimische Wirtschaft werden könnten. Im Vorjahr konnten die österreichischen Exporte um knapp zehn Prozent gesteigert werden. Der Ausblick für heuer ist positiv: die Prognosen der EU-Kommission und der Weltbank für 2018 und 2019 sagen, dass das Wirtschaftswachstum in den Ländern Mittel- und Osteuropas im Schnitt um mehr als einen Prozentpunkt höher sein wird als im restlichen Europa.

„Gerade in Zeiten, in denen die Unsicherheit, die Volatilität und Komplexität auf den globalen Weltmärkten zunehmen, brauchen wir stabile Wachstumsperspektiven in Europa”, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Potenziale sieht sie nicht nur in den klassischen Exportbranchen wie Maschinen, Stahl und Elektrotechnik sondern auch in den Bereichen Umwelt- und Energietechnik, Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Möbel/Holz und Lebensmittel. „Dort schlummern viele Export-PS, die wir in den kommenden Jahren auf die Straße bringen möchten.“