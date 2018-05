Das Durchschnittshaus kostete im Vorjahr in Österreich 225.819 Euro

Die Preise für Einfamilienhäuser sind 2017 wieder gestiegen. Die Zahl der Verkäufe ging aber zurück, der Markt lag unter den Rekordjahren 2015 und 2016, aber über allen anderen Jahren. Dies geht aus Grundbuch-Auswertungen des Maklerverbundes Remax hervor.

Ein typisches Einfamilienhaus kostete im Vorjahr in Österreich 225.819 Euro und damit um 8,4 Prozent mehr als 2016. Die Zahl der Verkäufe sank 2017 um 5,6 Prozent auf 10.952 Einfamilienhäuser. Die im Vorjahr in ganz Österreich verbücherten Einfamilienhäuser waren ihren neuen Besitzern in Summe 2,92 Milliarden Euro wert, um 2,3 Prozent mehr als 2016 und mehr als je zuvor.

Die höchsten Preise im Bundesländervergleich gab es in Wien mit 532.831 Euro (plus 15 Prozent). Oberösterreich (223.174 Euro, plus 7,0 Prozent) liegt in dem Vergleich auf Rang fünf.